«Это признание прогресса, который сделали украинцы»: Порошенко в США получил награду «Международный государственный деятель»

Президент Петр Порошенко во время рабочего визита в США получил награду «Международный государственный деятель» Совета по вопросам мировых дел Филадельфии.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

- Глубоко тронут и для меня большая честь получить награду «Международный государственный деятель» Совета по вопросам мировых дел Филадельфии. Я считаю это признанием наших совместных усилий. Я считаю это признанием прогресса, который мы сделали как украинская нация. Я считаю это символом единства и солидарности с Украиной со стороны американского народа, Конгресса и Администрации, - отметил Глава государства.

Президент подчеркнул, что 20 февраля - день особого значения для каждого украинца, ведь 5 лет назад была написана история украинского народа, который одержал победу над пророссийским антидемократическим режимом. Глава государства добавил, что сегодня посетил панихиду по Героями Небесной Сотни в Украинской Православной Церкви Св. Андрея в Нью-Джерси. «Это было очень трогательно, и я ценю, что украинская община США и наши американские друзья разделяют наше горе и боль, а также надежды и стремления достичь цели, за которые были отданы их жизни», - сказал Петр Порошенко. Он отметил, что в Филадельфии, у Колокола Свободы и Зала Независимости, испытывает большое волнение и вдохновение, а также огромную ответственность за выполнение этой цели.

Глава государства процитировал слова президента США Авраама Линкольна о том, что «мы должны обеспечить, чтобы погибшие, те, кто отдал жизнь за то, чтобы мы могли жить свободно, не умерли напрасно».

- Кремль не может остановить стремление к восстановлению Советского Союза, а способы достижения этой цели являются такими же, какими они были у коммунистических правителей. Методы, использованные для Голодомора, красного террора и других преступлений, ярко демонстрируют ужасные масштабы пренебрежения Кремля к человеческой жизни и неуважения к гражданским правам и свободам, - сказал он.

Президент подчеркнул, что за 5 лет погибло 13 тыс. украинцев, систематически нарушаются права крымских татар и других украинских патриотов на оккупированных территориях, происходит опасная милитаризацию Крыма, а также много украинских военнопленных.

Президент еще раз поблагодарил за награду: