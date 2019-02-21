В Запорожье СБУ и ГБР нагрянули с обысками к сотрудникам штаба «Батьківщини»

В Запорожской области ГБР с СБУ проводят обыски по месту жительства сотрудника штаба ВО «Батьківщина».

Об этом сообщило доверенное лицо кандидата в президенты Юлии Тимошенко Виталий Рябцев на своей странице в Facebook.

Он отмечает, что следственные действия проходят не по одному адресу, а проходят «массовые обыски у волонтеров штаба».

«Утро началось с обысков. Сотрудники Запорожской областной прокуратуры и СБУ проводят массовые обыски у волонтеров штабов Юлии Владимировны Тимошенко», - написал Рябцев.

Редактор портала «Акцент», который связывают с «Батьківщиной», Александр Чубукин обнародовал видео, на котором видно людей, пришедших в одну из квартир, чтобы проводить следственные действия. Одна из присутствующих назвалась сотрудницей ГБР.

Впоследствии Рябцев добавил, что во время обысков изымали не только агитпродукцию «Батьківщини», но и личные вещи, и телефоны сотрудников штаба.

В Госбюро расследований «Украинской правде» подтвердили, что проводят обыски в Запорожской области.

«Определенные следственные действия идут. Вскоре у нас будет информация по этому поводу об обысках и о том, в рамках какого уголовного производства они проходили», - сообщили по телефону в пресс-службе ГБР.

В то же время там категорически отказались комментировать, по скольким адресам проходят обыски и связаны ли они как-то с «Батьківщиной» или Тимошенко.

О том, что обыски проводит именно ГБР, подтвердили и в полиции Запорожской области.

- Это проводит ГБР. Вопрос к ним. Я не могу комментировать эту информацию, - сказали в пресс-службе.

В СБУ на вопрос «Украинской правды» относительно обысков посоветовали дождаться брифинге.

- У нас на 12:30 запланирован брифинг. Приходите на брифинг, - сказала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Согласно сайту СБУ, брифинг будет касаться «попыток вмешательства в выборы президента».

Напомним, ранее на Днепропетровщине СБУ предотвратила попытки спецслужб РФ вмешаться в выборы.