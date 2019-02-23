ГФС на месяц поменяла руководство Николаевской таможни

Игорь Резник Начальник Николаевской таможни ГФС Роман Криль, а также два его заместителя ушли на месяц в отпуск, а еще двое начальников таможенных постов отстранены от исполнения своих обязанностей.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из собственных источников в Государственной фискальной службе.

По имеющейся у редакции информации, Роман Криль ушел в отпуск с 20 февраля по 22 марта. На этот же период в отпуск ушел и и.о. заместителя начальника Александр Пухляков. С 25 февраля по 27 марта в отпуске также будет находиться заместитель начальника таможни Николай Сизов.

Кроме того, от исполнения обязанностей отстранены начальника таможенных постов «Константиновка» и «Октябрський» Александр Еременко и Дмитрий Шевченко.

Месяц руководить Николаевской таможней будет и.о. начальника начальника таможни ГФС в Херсонской области, АР Крым и городе Севастополе Игорь Резник.

Справка:

Игорь Резник, родился 7 октября 1973 года в городе Запорожье.

Образование: высшее, в 1998 году окончил Харьковскую государственную академию технологии и организации питания по специальности – технология общественного питания, квалификация - инженер-технолог.

В 2003 году окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности – правоведение, квалификация – юрист.

Работал в Харьковской, Одесской, Кировоградской таможнях ГФС. До перевода в Херсонскую таможню занимал должность заместителя директора департамента – начальника управления таможенной стоимости Департамента администрирования таможенных платежей и таможенно-тарифного регулирования Государственной фискальной службы Украины.

С 22 декабря 2018 назначен на должность исполняющего обязанности начальника Таможни ГФС в Херсонской области, Автономной Республике Крым и городе Севастополе.

Согласно его декларации за 2017 год, Резник владеет в Харькове двумя змельными участками общей площадью 19,6 соток и квартирой на 88,1 квадратных метров.

Также он задекларировал, что заработал в 2017 году 32 тысячи 311 гривен, а его жена, Ольга Кононова, которая работает судье Харьковского хозсуда получила 37 тысяч 690 гривен соцпомощи по уходу за ребенком.

При этом он скопил наличными 2 миллиона 660 тысяч гривен, а на банковских счетах хранил 44 тысячи 495 гривен. Его супруга наличкой хранила 10 тысяч долларов США, 355 тысяч гривен, а в банке – 21 тысячу 610 гривен.

В том же 2017 году он задекларировал трату в 682 тысячи 368 гривен на лечение в Германии.

За 2018 год в реестре еще нет декларации Игоря Резника. В то же время в январе 2019 года он уже подал сообщение о существенных изменениях – получение наследства от отца в размере 9 миллионов 787 тысяч 158 гривен.