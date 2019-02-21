Николаевского «киборга» Терещенко хотят назначить заместителем министра по делам ветеранов

Министр по делам ветеранов Ирина Фриз предлагает Кабинету Министров назначить своих заместителей. Одним из них может стать николаевец Александр Терещенко.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос агентства «Украинские новости», сообщает «Левый берег».

Терещенко участвовал в обороне Донецкого аэропорта, где в октябре 2014 года поручил ранение глаза, лишился полностью правой руки и кисти левой руки. На данный момент он возглавляет Николаевскую областную организацию «Ассоциация участников и инвалидов АТО», работает заместителем начальника Академии патрульной полиции по социально-гуманитарным вопросам в Киеве.

Своим первым заместителем Фриз намерена назначить первого заместителя командира Центра специальных операций «Альфа» Службы безопасности Украины Григория Галагана. Ранее Галагану было присвоено звание генерал-майора. В 2015 году он был награжден орденом «За мужество» III степени.

Еще одним заместителем министра может стать бывшая руководитель пресс-службы Министерства обороны Оксана Гаврилюк. Оксана Гаврилюк на данный момент работает в благотворительном фонде «Информационно-ресурсный центр».