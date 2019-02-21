В Днепре главой окружного избиркома стал организатор пророссийских митингов – после давления он ушел с должности

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Председателем окружной избирательной комиссии №24 в Днепре стал представитель кандидата в президенты Украины от Социал-демократической партии Сергея Каплина – местный украинофоб Виктор Марченко.

Об этом сообщает движение «Чесно».

Среди прочего весной 2014 года Марченко собирал митинг под флагом страны-агрессора. Он говорил, что Днепр является «южной столицей русской империи». На ситуацию уже отреагировал и сам Сергей Каплин. Он поблагодарил общественность и журналистов за бдительность. По словам кандидата в президенты, председателем ОИК №24 вместо Марченко станет Константин Аксютин.

«Виктор Марченко видит свое будущее в Российской федерации и может покупать билеты в одну сторону уже сейчас», - написал Каплин в Facebook.

Марченко в Facebook сообщает, что сам собрался уйти из комиссии. 20 февраля в окружную избирательную комиссию №24 наведались представители праворадикальной организации С14.

«При таком терроре ... Сам уйду. Начались угрозы мне и семье. Вчера предложил занять должность представителю С14… так усрался» - пишет в комментариях в Facebook Марченко.

Марченко объясняет, что представитель Социалистической партии Украины Юрий Агеев попросил его «закрыть комиссии по Каплину», но он сначала проигнорировал. Но потом Агеев еще раз позвонил и попросил «закрыть» окружную комиссию №24. Когда два предложенных Марченко кандидата не подошли, он предложил свою кандидатуру.

Напомним, что ранее ЦИК сформировала окружные избиркомы на Николаевщине, которые будут отвечать за выборы президента Украины.

Вадим Богданов

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