Суд восстановил в должности отстраненного мэра Южноукраинска Пароконного – за вынужденный прогул ему возместят более ₴200 тысяч

В четверг, 21 февраля, Николаевский окружной административный суд признал незаконным решение Южноукраиского городского совета об отстранении от должности городского главы Виктора Пароконного.

Соответствующее решение опубликовало издание «Маю право».

Как известно, депутаты Южноукраинского городского совета отправили в отставку мэра Виктора Пароконного на сессии 7 июня 2018 года. Позже он подал в суд иск на решение депутатов Южноукраинского горсовета.

Судья Наталья Лисовская удовлетворила иск Виктора Пароконного к Южноукраинскому городскому совету и признала незаконным решение горсовета от 7 июня 2018 года, которым его досрочно сняли с поста мэра. Таким образом его восстановили на должности с 8 июня прошлого года.

Кроме этого, суд постановил взыскать с исполкома 226 тысяч гривен заработной платы за вынужденный прогул с 8 июня 2018 года по 21 февраля 2019 года. К этому исполком должен еще возместить Пароконному 28 тысяч гривен средней заработной платы за один месяц.

При этом в течение 30 дней данное решение может быть обжаловано в Пятом апелляционном административном суде.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Южноукраинске 20 депутатов подписались под обращением с требованием отставки мэра Пароконного. После этого, против мэра Южноукраинска выступили его заместители, начальники управлений, отделов и департаментов.

Сам же мэр Южноукраинска Виктор Пароконный, в ответ на все это заявил, что его семью запугивают и он намерен распустить горсовет.

После отставки Пароконный заявил, что считает свое увольнение «заказом» АЭС и местного бизнесмена.