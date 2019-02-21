В Сумах полиция опечатала партийный офис БПП – Генпрокуратура в ответ завела дело на полицию

В Сумах полиция отреагировала на сообщения о возможном подкупе избирателей.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Сумской области.

«Сообщение о том, что на третьем этаже одного из домов по улице Рыбалко собрались несколько десятков граждан, и там, скорее всего, происходит подкуп избирателей, поступило в полицию от главы избирательного штаба одного из кандидатов на пост президента».

«Аналогичное сообщение о подобном факте в дежурную часть горотдела полиции поступило несколькими минутами позже от жительницы Сум. По словам женщины, возле одного из медучреждений города люди по одному заходят в подвальное помещение и там, якобы, тоже происходит подкуп избирателей», - сообщили в полиции.

В полиции оба заявления зарегистрировали и на место выехали следственно-оперативные группы.

Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook заявила, что полиция задержала двух человек и опечатала партийный офис. «Украинская правда» сообщает, что это был офис «Блока Петра Порошенко».

«В Сумах, отреагировав на анонимный звонок якобы о незаконном использовании помещения, сотрудники полиции зашли в офис одной из политических партий. Без каких-либо законных оснований были задержаны двое граждан и в наручниках доставлены в отделение полиции. Само помещение без соответствующих разрешений было опечатано».

«По факту превышения служебных полномочий сотрудниками полиции начато уголовное производство. Досудебное расследование поручили следователям управления СБУ в Сумской области. Прокуратура и в дальнейшем будет принципиально реагировать на подобные противоправные действия со стороны сотрудников полиции», - заявила Сарган.

Напомним, что ранее СБУ проводила обыски у членов «Батьківщини» из-за избирательной пирамиды во главе с нардепом, обыски проходили и в Николаеве.