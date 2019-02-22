«Вы и ваш лидер – убийцы украинцев»: Порошенко в прямом эфире ответил российскому пропагандисту в ООН

Президент Украины Петр Порошенко поставил на место российского пропагандиста программы «Вести» Валентина Богданова в кулуарах Генассамблеи ООН.

Ответ Президент дал во время прямого эфира на телеканале «Россия 1» в программе «60 минут».

Корреспондент из РФ подошел к Порошенко с вопросом, когда Украина выпустит на волю скандального пропагандиста Кирилла Вышинского, однако получил жесткий ответ.

«24 украинских моряка находятся у вас незаконно в тюрьме. Вы обязаны перед ними извиниться, немедленно освободить, потому что вы – агрессор, вы – нарушитель международного права и вы, и ваш лидер – убийцы украинцев», – ответил Петр Порошенко.

Напомним, как ранее Петр Порошенко отказался отвечать на вопросы российских СМИ.