Зеленский и Порошенко выходят во второй тур выборов Президента, – «Социс»

Действующий президент Петр Порошенко и комик Владимир Зеленский выходят во второй тур президентских выборов 2019.

Об этом свидетельствуют результаты общенационального социологического исследования центра социальных и маркетинговых исследований «Социс», которое провели с 8 по 18 февраля 2019 года, передает «РБК-Украина».

Согласно результатам опроса, если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее воскресенье, среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором, 24,7% проголосуют за Зеленского, 19,2% – за Порошенко и за Тимошенко – 15,9%. Юрий Бойко набирает 10,7%, Анатолий Гриценко – 6,9%, а Олег Ляшко – 6,5%.

Среди тех, кто обязательно будет голосовать и уже определился со своим выбором, результат голосования выглядел бы следующим образом: Зеленский – 23,8%, Порошенко – 20,3%, Тимошенко – 15,9%. Бойко получил бы 11,5%, Гриценко – 6,6%, Ляшко – 5,5%.

Отметим, что в результатах опроса не сообщается о том, как украинцы проголосуют за того или иного кандидата во втором туре президентских выборах.

Во время исследования респондентам также предложили сделать свой собственный прогноз того, кто станет следующим президентом Украины.

Наиболее вероятным победителем в президентских выборах респонденты считают Порошенко – 23,9%. Победу Тимошенко прогнозируют 16,3% опрошенных, а Зеленскому -12,5%. В победу остальных кандидатов респонденты верят неохотно, ни один из кандидатов не получает показатели выше 5%.

Выборка исследования - 2 000 респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Выборка репрезентативна для населения Украины в возрасте от 18 лет по таким показателям как пол, возраст, тип поселения и регион проживания. Статистическая погрешность исследования: +/– 2,1%. Исследование проводилось методом личного формализованного интервью (face-to-face) по месту проживания респондента.

Стоит отметить, что СОЦИС связывасют с экс-главой фракции БПП и главой избирательного штаба Порошенко Игорем Грынивым.

Напомним, в следующий созыв Рады могут пройти шесть партий – в лидерах «Слуга народа», «Батьківщина» и БПП.