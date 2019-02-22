«Нынешняя власть действует методами Януковича»: В «Батьківщине» прокомментировали дело СБУ об «агитационной пирамиде»

Руслан Богдан Нардеп от «Батьківщини» Руслан Богдан отвергает обвинения СБУ в том, что он якобы причастен к организации «агитационной пирамиды» для фальсификации результатов выборов.

Об этом депутат заявил в эфире одного из региональных телеканалов, передает пресс-служба партии «Батьківщина».

В партии считают, что такие обвинения являются «признаком агонии действующей власти, которая нелепыми и грубыми методами пытается дискредитировать политсилу и лидера электоральных симпатий Юлию Тимошенко».

Со своей стороны Богдан назвал методы, которыми действует нынешняя власть, «точно такими же, как у Януковича».

- Раньше я уже переживал обвинения в таких вещах, которые даже трудно представить, но со временем все это было признано безосновательным. Теперь такая же ситуация, - заявил он.

По словам нардепа, власть обнародует нелепые обвинения, придуманные на скорую руку, через своих карманных депутатов, а это свидетельствует о явной позиции аутсайдера.

- У Порошенко, очевидно, кипят мозги из-за низких рейтингов, но это закономерно: надо было гривню укреплять, войну заканчивать, как обещал, но не выполнил обещания. Объясни это людям и сложи с себя президентские полномочия, а не ищи причины во внешних факторах, - резюмировал Богдан.

Кандидат в президенты и лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко считает глава Министерства внутренних дел Арсена Авакова лучшим борцом с фальсификацией выборов. Об этом она сказала на пресс-конференции в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.

В частности, на вопрос о встречах и договоренностях за последние месяцы с Аваковым Тимошенко ответила следующим образом:

- Что касается министра внутренних дел. Здесь я хочу очень подробно рассказать. Я очень рада тому, что впервые в истории политических выборов министр внутренних дел не будет прикрывать фальсификации, подкупы, которые будут осуществляться действующим президентом.

По словам Тимошенко, МВД «всегда было крышевателем таких вещей».

- А сегодня я точно знаю, что в силу сложившихся политических обстоятельств, я верю в то, что МВД и Арсен Аваков будут абсолютно преданно работать, чтобы фальсификаций и подкупа не произошло, и чтобы вообще страна видела, что за кулисами президентских выборов. И я вполне приветствую такую ​​позицию Арсена Авакова, – говорит политик.

Относительно встреч с министром, Тимошенко уверяет, что все они были посвящены официальной подаче заявлений о преступлении: в одном заявлении речь шла о «массовом подкупе избирателей людьми Порошенко», в другой – просьба проверить, не сфальсифицирован ли государственный реестр избирателей.

- Спасибо МВД, что было возбуждено 2 уголовных дела. Эти дела сегодня расследуются. Я посетила следователя и дала показания, и я верю, что эти дела будут доведены до логического завершения, - сказала Тимошенко.

В то же время на уточняющий вопрос кандидат не ответила, имеет ли какие-то договоренности с главой МВД.

Напомним, что ранее СБУ проводила обыски у членов «Батьківщини» из-за избирательной пирамиды во главе с нардепом, обыски проходили и в Николаеве. Согласно материалам, опубликованным СБУ, финансированием схемы занимался депутат Верховной Рады Руслан Богдан («Батьківщина»): он отвечал за финансирование агитаторов, наблюдателей на выборах и организаторов штабов.