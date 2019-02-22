Восстановленный мэр Южноукраинска приступил к работе, но перед этим вызывал полицию

Восстановленный по решению Николаевского окружного административного суда в должности Южноукраинского городского головы Виктор Пароконный с сегодняшнего дня приступил к выполнению обязанностей мэра, однако

Об этом сообщает местное издание «Маю право».

Как известно, депутаты Южноукраинского городского совета отправили в отставку мэра Виктора Пароконного на сессии 7 июня 2018 года. Позже он подал в суд иск на решение депутатов Южноукраинского горсовета. 21 февраля суд восстановил в должности Пароконного, а за вынужденный прогул ему возместят более ₴200 тысяч.

Виктор Пароконный в 8:00 пришел в городской совет и обратился с копией решения суда в отдел кадров, однако начальник отдела Татьяна Босова отказалась делать соответствующую запись в трудовой книжке Пароконного, аргументируя это тем, что для этого должно быть решение городского совета.

После этого на место была вызвала следственно-оперативная группа полиция, которая приняла заявление мэра Южноукраинска и опросила свидетелей инцидента.

Далее Пароконный вместе с депутатами горсовета направился к государственному регистратору, чтобы тот внес изменения в Единый госреестр юрлиц, указав его руководителем Южноукраинского горсовета. Однако госрегистратор потребовал от него документ, на основании которого она могла бы сделать соответствующее изменения. В ответ на это Пароконный предоставил распоряжение городского головы о том, что он приступает к исполнению свои обязанностей.

При этом издание отмечает, что секретарь горсовета Людмила Дзюбенко в это время оказывала давление на сотрудницу одного из отделов, поскольку та якобы не имела права помогать Пароконному, и пригрозила ей штрафом.

После получения выписки, в которой Пароконный указан как мэра Южнукраинска, мэр собрал экстренное совещание с начальниками отделов, на котором ознакомил их с решением суда, а также поинтересовался наличием печатей горсовета и исполкома. Также он дал распоряжение подготовить материалы для проведения сессии городского совета.

Издание, помимо прочего, отмечает, что проблемы с выходом на работу Пароконного спровоцировали депутат горсовета Сергей Горностай, а также бывший секретарь совета Людмила Дзюбенко.