Полиция опубликовала видео, как в Сумах задержали вооруженного агитатора

Спикер МВД Артем Шевченко опубликовал видео, как полиция задерживает агитаторов в Сумах. Один из мужчин был вооружен, по его словам, пистолетом под патроны Флобера.

Видео Шевченко опубликовал на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее в Сумах полиция опечатала партийный офис БПП из-за возможного подкупа избирателей, а Генпрокуратура в ответ завела уголовное производство в отношении сотрудников полиции.

На видео полиция проводит поверхностную проверку мужчин и задерживает их.

«Во время выезда на вызов в Сумах – сообщение о подозрительных личностях, им проводят согласно соответствующей статье закона о Нацполиции поверхностную проверку. Личности нервничают и кому-то звонят, жалуются на обыск. Хотя никакого обыска нет. Во время поверхностной проверки у одного из них обнаружили предмет, очень похожий на оружие, разрешения на него он не предъявляет, утверждая, что на этот ствол оно не нужно, а в сумке есть еще деньги… Его как потенциально опасного стрелка с неизвестно каким оружием увозят в участок. Туда тут же прилетают прокуроры уровня заместителя областного [прокурора] и начинается хайп. Вопрос – почему? И кому звонили задержанные?» - написал Шевченко.

Нардеп Антон Геращенко опубликовал фамилии и фото прокуроров, которые приехали на помощь агитаторам.