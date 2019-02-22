Петр Порошенко: «Мы рассчитываем на усиление давления мирового сообщества на Россию для мира в Украине»

Украина рассчитывает на то, что мировое сообщество усилит давление на страну-агрессора Россию, чтобы она наконец начала выполнять взятые на себя обязательства и прекратила военные действия на востоке нашего государства.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко, передает пресс-служба главы государства..

- Я рассчитываю на усиление давления на РФ, в том числе и через санкционные механизмы. Потому что санкции - это не ответственность России. Санкции - это механизм для того, чтобы мотивировать Россию сесть за стол переговоров, выполнять взятые на себя обязательства, прекратить войну, - сказал Глава государства во время совместной пресс-конференции с Президентом Польши Анджеем Дудой и Президентом Литвы Далей Грибаускайте в Люблине.

- Еще раз хочу подчеркнуть - Россия является страной-агрессором. Россия вторглась на нашу территорию. Россия убивает украинцев на украинской земле, - подчеркнул Петр Порошенко.

- И поэтому призыв к России прекратить боевые действия - означает наступление мира. Призыв к Украине прекратить защищать свою территорию - означает потерю суверенитета Украины. Мы никогда этого не допустим и я очень благодарен за твердую и последовательную поддержку наших друзей, наших партнеров, в том числе и партнеров по литовско-польско-украинской бригаде, - добавил Президент.

Президент Литвы Даля Грибаускайте также подчеркнула важность продолжения политики санкций против страны-агрессора Российской Федерации.