Аваков обвинил СБУ в использовании дела Гандзюк для дискредитации полиции

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что сотрудники Службы безопасности Украины использовали дело об убийстве советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк для дискредитации полиции.

Об этом он заявил в интервью «Зеркалу недели».

«Для меня в этом деле есть вещи неприятные, инспирированные, по имеющейся у меня информации, работниками СБУ. Они использовали эту ситуацию как инструмент для дискредитации определенных лиц и определенных сил. В том числе и для дискредитации полиции», – сказал Аваков.

Он также заявил, что «говорить о той или иной форме причастности к этому преступлению сотрудников полиции пока нет никаких оснований».

Министр также не верит в причастность к преступлению руководителя полиции Херсонской области Артура Мерикова.

«Я видел, как вел себя Мериков во время расследования, у меня нет оснований считать, что он каким-то образом был причастен. Следствие должно проверить. Но я не верю в это», – сказал Аваков.

При этом он отчеркнул, что не будет покрывать работников полиции, если выяснится их причастность к преступлению.

«Если следствие установит, что те или иные сотрудники НПУ были определенным образом причастны, и суд установит их вину - будут наказаны. Никого не буду покрывать, наоборот», – заверил он.

Напомним, утром 31 июля Гандзюк возле подъезда ее дома облили серной кислотой. Женщина получила серьезные ожоги и была на самолете санитарной авиации доставлена в Киев. Позже Гандзюк прокомментировала нападение. 4 ноября в больнице Киева она скончалась.

Сразу после нападения полиция Херсонской области открыло производство части 4 статьи 296 Уголовного кодекса - хулиганство. После получения диагноза от медиков квалификацию дела изменили на часть 2 статьи 121 Уголовного кодекса - умышленное тяжкое телесное повреждение. После того как стало известно вещество, которым облили Гандзюк, квалификацию поменяли снова - на покушение на убийство (статья 15, пункт 4 часть 2 статья 115 УК).

Следствие подозревает в совершении нападения на херсонскую активистку пятерых бывших участников АТО. Это – Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.

Отметим, что 3 августа Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследованием покушения будет заниматься Центральный аппарат Службы безопасности Украины.

В организации преступления обвиняется Торбин. Всем пятерым подозреваемым суд избрал меру пресечения: четверо взяты под стражу, один находится под круглосуточным домашним арестом.

Позже суд арестовал подозреваемого в причастности к заказу нападения на управделами Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк Игоря Павловского.

4 декабря Генпрокурор Луценко заявил, что в деле по убийству Гандзюк появился еще один подозреваемый, но он выехал из Украины.

Также напомним, что горсовет Херсона переименовал улицу, на которой расположен главк херсонской полиции, и назвал ее именем Екатерины Гандзюк.

А глава Херсонского облсовета Владислав Мангер, которого подозревают в организации убийства Екатерины Гандзюк, несколько раз утверждал о давлении со стороны генерала СБУ Данила Доценка и просил, чтобы его дело вместо СБУ расследовало Госбюро расследований. При этом он готов пройти полиграф.