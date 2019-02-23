Депутат Григорян посетовал на работников Южноукринского горсовета, препятствующих Пароконному вернуться на должность мэра

Эрик Григорян Депутат Южноукраинского горсовета Эрик Григорян посетовал на некоторых коллег-депутатов и работников этого органа местного самоуправления, которые препятствовали Виктору Пароконному вернуться на рабочее место, несмотря на решение суда.

Об этом сообщает местное издание «Маю право».

Как известно, депутаты Южноукраинского городского совета отправили в отставку мэра Виктора Пароконного на сессии 7 июня 2018 года. Позже он подал в суд иск на решение депутатов Южноукраинского горсовета. 21 февраля суд восстановил в должности Пароконного, а за вынужденный прогул ему возместят более 200 тысяч гривен. 22 февраля Виктор Пароконный приступил к выполнению обязанностей мэра, однако для этого ему пришлось вызывать сотрудников полиции.

«Мы знали, что многие, и не в последнюю очередь среди депутатов и служащих в Южноукраинском горсовете, носят маски двуличия. Есть повод это продемонстрировать. С первого должностного лица горисполкома такая маска упала, когда В.К. Пароконный обратился к начальнику отдела горисполкома по кадровой работе Босовой Т.В. с просьбой на выполнение судебного решения сделать соответствующую запись в его трудовой книжке. А именно – «Запис №49 не дійсний, підстава – рішення Суду». Такую запись Босова Т.В. – работник со стажем этой работы более 20 лет, отказалась делать, мотивируя это тем, что сессия горсовета должна принять такое решение. Суд отменил решение сессии горсовета, и это нужно было просто зафиксировать в трудовой книжке», – отметил Григорян.

Депутат горсовета Григорян указывает, что подобные записи в трудовой книжке, особенно относительно руководящих должностей, являются нормой, но этому противились из-за нежелания некоторых лиц снова допустить Пароконного к работе.

«Была заготовка «людей в масках» Южноукраинского горсовета не пускать Пароконного на работу. Но она не сработала. Имея полное право В.Пароконный, на основании судебного решения, подписал Распоряжение №30-р «О продолжении им выполнения должностных обязанностей» и этого было достаточно, чтобы он был внесен в «Єдиний державний реєстр юридичних осіб», як керівник міської ради та її виконавчого комітету. Запись в указанном Реестре дала ему уже реальное право возобновить выполнение обязанностей городского головы с даты по «судебному решению», – отметил депутат.