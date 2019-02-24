Петр Порошенко: «Потеряем государство – беда придет в каждый украинский дом»

Сохранение единства украинцев помешает потере государственности.

Об этом Петр Порошенко сказал во время рабочей поездки во Львовскую область, передает пресс-служба главы государства.

Он напомнил, что в истории Украинского государства были времена, когда украинцы не смогли защитить свою государственность в 1918-1921 годах от большевистского нашествия, которое завершилось оккупацией и привело к Голодомору и Большому террору, сталинским лагерям и потере независимости на многие десятилетия.

- Именно на передовой, а я там бываю регулярно, понимаешь: потеряем государство – беда придет в каждый украинский дом. Защищаем, отвоевываем каждый дом, потому что знаем: потеря даже одной украинской хаты – это удар по всему государству. Вот так все взаимосвязано, - сказал Президент.

- Украинцы всегда мечтали о комфортном собственном доме. «Садок вишневый возле хаты» - этот образ происходит из самых народных глубин. Поэтому и государство часто представляем себе, как наш украинский дом. Не зря митрополит Андрей Шептицкий написал книгу «Как строить родной дом». Поэтому, когда обсуждаем, какой должна быть Украина, обращаемся к образу дома, потому что для каждого из нас он понятен и близок, - добавил Петр Порошенко.

- 2014 года в наш дом пришла война. С 2014 года наши воины защищают всю Украину, но на передовой, или как они говорят «на передке», каждый знает: у него за спиной собственный родной дом... И семья, близкие люди, которых он защищает. А за линией фронта тоже наши дома, в которых пока хозяйничает российский оккупант. И наш долг – заставить оккупанта уйти с оккупированных территорий. Наша обязанность освободить нашу землю – натиском, или хитростью, - сказал Президент.

Глава государства с супругой во время пребывания в Червонограде почтили память погибших шахтеров и возложили цветы к памятнику жертвам трагедий. Также президентская чета почтила память погибших воинов АТО и Героев Небесной Сотни установив лампадки к памятнику героям.