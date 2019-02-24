После задержания агитаторов БПП в Сумах прокуратура завела дело на начальника местного отдела полиции

В Сумской области прокуратура согласовала следователям СБУ сообщение о подозрении в отношении полицейского, отдавшего приказ о задержании агитаторов от Блока Петра Порошенко, у одного из которых был обнаружен пистолет.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

По сообщению пресс-службы, прокуратура Сумской области согласовала составленное следователями СБУ в Сумской области сообщение о подозрении в отношении начальника сектора Сумского ОП ГУ ЧП в Сумской области, который отдал заведомо незаконный приказ.

Досудебным расследованием установлено, что 21 февраля 2019 в 11 час. 38 мин. на линию «102» поступило сообщение о возможном подкупе избирателей в помещении по пр. Курский, 127. По указанному адресу прибыл участковый полицейский, который впоследствии вызвал следственно-оперативную группу Сумского ОП, в состав которой входило четыре человека, в том числе и эксперт. Кроме того, по указанному адресу прибыли еще два экипажа патрульной полиции УПП в Сумской области. То есть, всего на месте происшествия находилось девять сотрудников полиции.

«Правоохранители, выясняя обстоятельства возможного правонарушения, установили личности двух присутствующих в помещении. В то же время каких-либо признаков совершения уголовного или административного правонарушения работниками полиции на месте происшествия не обнаружено и не зафиксировано. Несмотря на отсутствие каких-либо законных оснований, начальник сектора Сумского ОП, который входил в состав следственно-оперативной группы, отдал незаконный приказ о применении к двум упомянутых лиц, находящихся в помещении, физической силы, их задержания и доставки в отдел полиции. Во время доставки работниками патрульной полиции на одного из них были одеты наручники», - сообщили в пресс-службе.

Во время поверхностного осмотра у одного из мужчин в сумке обнаружен предмет, похожий на оружие. Однако мужчина объяснил, что это «флобер», на который не требуется разрешение и который можно свободно купить в любом магазине. Задержанный предложил полицейским забрать его и осмотреть, чтобы убедиться в этом. Несмотря на этот факт и присутствие на месте происшествия эксперта, на мужчину надели наручники застегнув в положении «руки за спину», в которых задержанный находился более 50 мин., И отвезли в отдел полиции. За это время правоохранители не выяснили, что это за «опасный» предмет, не сложили в отношении задержанных любых процессуальных документов в соответствии с требованиями УПК Украины или КУоАП. В общем задержаны незаконно удерживались в помещении отдела полиции более 3:00, а именно с 13.39 ч. в 16.48 ч.

Сегодня, 23 февраля 2019, начальнику сектора Сумского ОП ГУ ЧП в Сумской области, который отдал незаконный приказ о задержании и доставке в отдел полиции двух человек, вручено извещение о подозрении. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 365 (умышленное совершение работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, сопровождавшихся насилием и применением специальных средств) УК Украины. Решается вопрос об отстранении его от должности.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что полиция опубликовала видео, как в Сумах задержали вооруженного агитатора.