Сразу после подписания кредита на покупку 23 автобусов для «Николаевпасстранса», Сенкевич назначил своего экс-советника новым директором КП

Алексей Ушаков (на фото: слева) Городской голова Николаева Александр Сенкевич сразу после подписания кредитного договора поменял директора коммунального предприятия «Николаевпасстранс», созданного для того, чтоб обслуживать 23 автобуса, которые городская власть планирует закупить в ближайшее время в лизинг. Новым руководителем КП стал его бывший советник Алексей Ушаков.

О новом кадровом назначении Сенкевича, «Преступности.НЕТ» сообщил источник в Николаевской мэрии.

Примечательно, что назначение Ушакова на должность состоялось сразу после подписания договора лизинга на 73 миллиона 305 тысяч 600 гривен. Как известно, на эти деньги город планирует приобрести 23 автобуса для КП «Николаевпасстранс». Договор был подписан 13 февраля, а 14 – Ушаков подал декларацию кандидата на должность директора КП.

Во время подписания документов, на тот момент будущий директор КП, тоже присутствовал на мероприятии. Судя по надписи на табличке, в статусе заместителя директора «Николаевпасстранса». По словам источника, прежний директор предприятия Виктор Бибик якобы не прошел испытательный срок. Вместе с тем, именно Бибик являлся стороной подписания договора, как директор КП.

Об Алексее Ушакове в открытых источниках информации немного. Известно, что ранее он был внештатным советником Александра Сенкевича по вопросу создания индустриального парка.

По первоначальному плану Сенкевича, индустриальный парк должен был быть размещен в районе села Полигон, вдоль Херсонского шоссе на выезде из Николаева. Такая идея пришла мэру в голову, когда жители этого района возмутились решению обустройства на той территории кладбища. Однако спустя год после своего заявления о необходимости создания индустриального парка, городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что считает бессмысленной идею создания подобных парков.

Из декларации Алексея Ушакова, которая опубликована на сайте НАПК следует, что он женат, воспитывает дочь. Жена Ушакова – Ольга Чернозуб – владеет двумя квартирами на 66 кв. м. и 65,4 кв.м. Также супруга новоназначенного директора является собственницей автомобиля Mazda 3 (2008 года выпуска), оценочная стоимость которой на момент приобретения составляла 120 тысяч гривен. Что касается заработной платы, то Ушаков указал, что за 2018 год он заработал около 260 тысяч гривен, трудясь на ГП «Дельта-Лоцман». В свою очередь, Ольга Чернозубый задекларировала около 120 тысяч гривен в качестве дохода от предпринимательской деятельности и зарплаты от предприятия «Николаевская фармацевтическая компания», которой она владеет. Помимо этого, Алексей Ушаков указал, что наличными хранит 450 тысяч гривен.

Напомним, что ранее сообщалось, что Европейский банк реконструкции и развития выделил Николаеву кредит размером в 10 миллионов евро на закупку автобусов. Кроме этого, в ходе визита в Николаев Президент Украины Петр Порошенко поручился решить проблему с аккредитацией кредита Европейского банка развития и реконструкции для Николаевского городского совета на приобретение общественного транспорта.

Позже в Николаеве на Соборной площади состоялась презентация современных мусоровозов, а также автобусов, которые городская власть планирует взять в лизинг. Ранее в мэрии хотели купить в лизинг 10 автобусов «МАЗ», рассчитанных на 64 места в каждом. Стоимость автобуса составляет 95-98 тысяч евро, в Николаеве они, гипотетически, могут появиться не раньше весны 2019 года.

На сессии Николаевского горсовета депутаты согласовали изменения в устав КП «Николаевпасстранс», чтобы город смог взять в лизинг 23 автобуса «МАЗ», общей суммой в 73 миллиона 305 тысяч 600 гривен.

В январе 2019 года, коммунальное предприятие Николаевского городского совета «Николаевпасстранс» объявило торги на закупку 304 тысяч литров топлива, предварительно оценив его стоимость в 8 миллионов 813 тысяч 520 гривен.