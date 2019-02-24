«Децентрализация дает общинам реальную возможность решать назревшие годами проблемные вопросы», - Алексей Савченко

Благодаря реформе децентрализации в Казанковской ОТГ решилась проблема с уличным освещением, которого для объединения общины практически не было. На сегодняшний день количество установленных в населенных пунктах ОТГ светоточек достигает 1,5 тысячи.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной государственной администрации.

В Николаевской ОГА убеждены, что сегодня уже никто не поставит под сомнение безоговорочную успешность инициированной Президентом Украины Петром Порошенко реформы децентрализации. Именно благодаря ей объединены территориальные общины получили реальную возможность решать проблемные вопросы, которые длительное время негативно влияли на качество жизни людей. И таких примеров можно наблюдать большое количество по всей Украине. Не является исключением и общества Николаевщины.

К примеру, в Казанковский ОТГ годами не решалась проблема с уличным освещением, которого для объединения общины практически почти повсеместно не было. Сегодня же количество установленных в населенных пунктах ОТГ светоточек достигает 1,5 тысячи. Кроме того, проводятся работы по реконструкции линии электропередач на главной магистрали Казанки - центральной улице Мира. Осуществляется установка новой фонарный линии, идет монтаж современных фонарей с энергосберегающими лампами.

«Мы видим чего могут достичь люди объединившись и имеющие поддержку государства. Те ресурсы, которые сейчас имеют ОТГ - только начало. Каждая община отныне может самостоятельно наполнять свой бюджет и направлять средства именно на свои нужды. Это очень важно! Президент Украины Петр Порошенко дал людям инструмент, который при верном использовании приносит много пользы, о чем постоянно убеждаемся», - комментирует председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко.

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