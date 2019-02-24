Счастлив, что сегодня уже не существует места, где семья не может устроить на учебу ребенка с особыми потребностями, - Порошенко

Президент Петр Порошенко констатирует, что развитию инклюзивного образования в государстве сейчас уделяется значительное внимание, благодаря чему более 15000 детей с особыми образовательными потребностями могут учиться и общаться со своими сверстниками, а не дома.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Я очень счастлив, что сегодня уже не существует места, где семья с особыми потребностями не может устроить ребенка. И я очень рад, что за этот короткий срок уже больше 15000 детей вышли из дома и пришли в школу. 15000 спасенных жизней», - сказал Глава государства во время выступления на Совете регионального развития Львовской области.

Петр Порошенко констатировал, что в Украине больше 700 000 детей с особыми потребностями.

«У нас 700 000 детей в стране с особыми потребностями. Они до этого были заперты в четырех стенах. Обречены. Потому, что не имели права выходить. А еще около двух миллионов родителей, которые стали заложниками этой ситуации», - отметил он.

Сейчас для таких детей создаются условия для обучения и общения в обществе наравне с другими. В частности, во Львовской области было открыто 26 Инклюзивно-ресурсных центров, констатировал Президент.

«Мы дали свет в конце тоннеля – прошу очень, приходите в школу для этого мы школу оборудовали. Там вас ждут, там вам рады», - сказал он.

«Это важно, чтобы не только дети с особыми потребностями научились жить в обычном мире, но чтобы и обычный мир научился жить и относиться к детям с особыми потребностями, ибо это и есть Европа. Потому, что без этого Европы нет», - подчеркнул Глава государства.

Петр Порошенко отметил, что еще 5 лет назад не знал об инклюзии, но благодаря усилиям его супруги Марины, которая сосредоточилась на работе в этом направлении, изучил и этот вопрос.

«Что такое инклюзия я не знал. От слова совсем. Думаю, что многие из вас тоже не знали, только боятся в этом признаться... Но вы посмотрите, как быстро мы вышли на результат. Это же фантастические условия», - сказал он.

По словам Президента, на поддержку развития инклюзии в Украине его натолкнула ситуация, которую он увидел во Львове в Украинском католическом университете, где вместе жили обычные студентами и студенты с особыми потребностями.