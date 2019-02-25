ЦИК зарегистрировал доверенных лиц ряда кандидатов в Президенты на Николаевщине

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала доверенные лица ряда кандидатов в Президенты Украины в Николаевской области.

Информация опубликована на сайте ЦИК.

Так, доверенными лицами кандидата Александра Данилюка стали Вячеслав Тешнер, Игорь Юденков и Дмитрий Зуев, а доверенным лицом Валентина Наливайченко стал Андрей Сосинович.

В то же представлять Андрея Садового будут Виталий Поливода, Наталья Горбенко, Фёдор Панченко, Александр Береговой и Михаил Арташ.

У Анатолия Гриценко три доверенных лица: Геннадий Задирко, Дмитрий Трюхан и Александр Пелюх.

Доверенными лицами Олега Ляшко стали Дмитрий Сихарулидзе, Владислав Николаенко, Николай Ключко, Игорь Николаенко, Наталья Томащук и Юлия Василевич,

А представлять Юрия Деревянко будут Сергей Кибзун, Андрей Толпекин, Александр Скотников, Константин Павлов и Руслан Жовтоножко.

Напомним, что ранее ЦИК сформировала окружные избиркомы на Николаевщине, которые будут отвечать за выборы Президента Украины.