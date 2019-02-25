Прокуратура задержала за госизмену экс-главу Генштаба Замана, отказавшегося вводить армию для разгона Майдана

Утром, 25 февраля, военная прокуратура совместно с СБУ задержали за государственную измену бывшего руководителя Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковника Владимира Замана.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на собственные источников в силовых структурах.

В настоящее время продолжаются обыски. Суть предъявленных обвинений пока не известна.

Владимир Замана занимал должность руководителя Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины в период с февраля 2012 года по 19 февраля 2014 года. А с 22 февраля по июнь 2014 уполномоченный Верховной Рады Украины по контролю за деятельностью Министерства обороны Украины.

Напомним, в 2016 году в СМИ опубликовали стенограмму заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 февраля 2014 года о ситуации, сложившейся в государстве в конце февраля - в марте 2014 года (вопрос аннексии Автономной Республики Крым). Тогда Тимошенко и Яценюк выступали против введения военного положения, когда РФ захватывала Крым. В то же время Владимир Замана предлагал введение чрезвычайного и военного положения в связи с началом оккупации Крыма.

А в суде 8 февраля по делу о государственной измене Януковича Владимир Замана в качестве свидетеля обвинения заявил, что данные об обострении ситуации в Крыму были в январе 2014 года.

Стоит отметить, что Замана также в 2014 году отказался вводить военнослужащих в Киев для разгона Майдана. При этом 20 февраля 2019 года генпрокурор Юрий Луценко уже заявил о якобы причастности Замана к преступлениям на Майдане.