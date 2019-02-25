В Николаеве вчера не было отопления в двух домах - на «Николаевоблтеплоэнерго» рассказали, что это связано с порывом сети

В ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» рассказали о причинах отсутствия отопления в двух домах по проспекту Корабелов в воскресенье, 24 февраля.

Об этом сообщается на странице ОКП.

Так, с 7:00 до 18:00 в жилых домах №1 и 3 по адресу проспект Корабелов отсутствовало централизованное отопление, в связи с порывом на тепловой сети, участок которой недавно передали на баланс ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».

«Благодаря профессиональной работе сотрудников предприятия, были оперативно проведены аварийные ремонтные работы, что позволило в кратчайшие сроки устранить порыв. Подача теплоносителя восстановлена», - отмечается в сообщении.

Отмечается, что ОКП, несмотря на тяжелое финансовое положение, продолжает закупку необходимых материалов для своевременного проведения текущего и капитального ремонтов в межотопительный период 2019 года, для предотвращения аварийных ситуаций и надежного проведения отопительного периода 2019-2020 года.

Ранее сообщалось, что «Николаевоблтеплоэнерго» закрасило надписи с рекламой наркотиков.