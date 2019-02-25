Это наша стратегия борьбы с бедностью и экономические возможности для этого есть, - Порошенко об индексации пенсий

Президент Петр Порошенко отмечает, что в государстве обеспечены необходимые условия для проведения индексации пенсий наименее защищенным категориям пенсионеров.

Об этом Глава государства сказал во время совещания по проведению индексации пенсий.

- В первую очередь усилия президента, усилия правительства, премьер-министру, Верховной Раде были направлены на то, чтобы сохранить единство страны, защитить украинскую землю, построить украинскую армию. Защитить от тех вызовов, которые вызвала война и агрессия Российской Федерации. Сохранить гривну, стабильность банковской системы. Сохранить экономику в условиях, когда 20% экономики находится под оккупацией. И провести реформы, которые не проводились четверть века, - отметил Петр Порошенко.

- Сегодня мы можем отметить, что первым результатам реформ, наконец, может радоваться украинец. Двенадцать кварталов подряд идет экономический рост. Экономический рост в 2018 году составляло 3,4%. Укрощены инфляцию, сокращен дефицит бюджета, наполненные золотовалютные резервы, - добавил он.

- Это означает, что сегодня стабилизировано экономику. И созданы все условия, в том числе и экономические, чтобы мы, помимо решения сверхсложного и приоритетной задачи борьбы с российским агрессором и построения армии, мы можем перейти и к другому не менее важной задачи - борьбы с бедностью, - подчеркнул Президент.

Глава государства отметил, что в первую очередь пострадали от экономической блокады, от элементов гибридной войны, которыми Россия атакует Украину, пенсионеры.

- Я, Премьер-министр, народные депутаты из коалиции постоянно встречаемся с людьми и не понаслышке знаем, что сегодня не просто выживать именно пенсионерам. Они считают каждую гривну пенсии, думают, как дожить до следующей выплаты. Поэтому для нас нет более важной задачи, чем в первую очередь найти ответ именно для этих людей, - сказал Президент.

По его словам, совместно с Премьер-министром Владимиром Гройсманом, Правительством и Верховной Радой были разработаны шаги, которые на сегодняшний день дают первые результаты в борьбе с бедностью.

Президент напомнил о принятом решении о монетизации субсидий. Он поблагодарил Премьер-министра и правительства за оказанную огромную работу по определению механизма монетизации, определение логистики выплат.

Петр Порошенко подчеркнул, что получатели субсидий дополнительно к пенсиям теперь получат и деньги субсидии.

- И теплый февраль, и мы надеемся теплый март, даст возможность сегодня сэкономленные средства на энергосбережении, на экономном энергопотреблении оставить в кармане пенсионера. Это моя и Премьер-министра и Правительства логика, что экономический рост каждый должен почувствовать на собственном кармане. Выполнять патерналистскую, социальную функцию государства, - сказал он.

- Сегодня мы представляем вторую позицию, но запланирована она была заранее. Еще в 2018 году, когда мы проводили пенсионную реформу, было четко отмечено что с 1 марта состоится индексация пенсий, - сказал Президент и добавил, что для военных пенсионеров такое повышение уже произошло.

Он подчеркнул, что с 1 марта состоится индексация, и она будет проходить постоянно, поскольку у государства появился ресурс.

Петр Порошенко отметил, что вопрос о категорий граждан, имеющих большой трудовой стаж и получали большую заработную плату, был решен.

- Но сегодня надо найти ответ для тех, кто имеет пенсию минимальную и меньше минимальной, поскольку для них индексация будет меньше, - отметил он.

Глава государства напомнил, что правительство и Верховная Рада решили вопрос с растаможкой так называемых «евроблях».

= Результат сегодняшнего дня - всего через механизм льготного растаможивания поступило почти 13,6 миллиардов, - сказал он.

По словам Президента, сразу после окончания срока льготного растаможивания, сегодня собрано совещание для того, чтобы обеспечить выплату этих денег пенсионерам.

Он сообщил, что индексация произойдет для тех, кто получает самую маленькую пенсию на уровне минимальной или ниже минимальной.

Глава государства также отметил, что политические оппоненты называют такие действия политическим подкупом. В то же время он отметил:

- Это наша стратегия борьбы с бедностью. Но не пустыми обещаниями, а выполнением сделанной большой работы.

- Сейчас нужно всем объединиться для того, чтобы мы преодолели бедность в нашей стране. Экономические возможности для этого Президентом, Премьер-министром, Правительством и Верховной Радой созданы, - сказал он.