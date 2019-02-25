Полковник полиции из Николаева Филашкин стал замглавы Донецкой областной военной администрации

Полковник полиции в отставке из Николаева Вадим Филашкин назначен заместителем главы Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Об этом стало известно из собственных источников «Преступности.НЕТ» в Донецкой ОВГА.

Как известно, ранее полковник полиции Вадим Филашкин был заместителем начальника Главного управления национальной полиции в Донецкой области (по вопросам общественной безопасности).

После увольнения из полиции Филашкин занимался волонтерством и стал меценатом нескольких учебных заведений на Донбассе.

Справка:

Филашкин Вадим Сергеевич родился 14 июня 1975 в поселке Арбузинка Николаевской области. После демобилизации из рядов Вооруженных Сил Украины в 1995 году и до 2001 года служил по контракту в спецподразделении внутренних войск МВД Украины.

Службу в МВД начал в 2001 году помощником оперуполномоченного. С 2002 по 2007 находился на разных должностях в УБОП УМВД в Николаевской области. В 2007-2008 годах работал в Управлении БОП в Одесской области. С 2008 по 2011 возглавлял различные отделы в структуре УБОП УМВД в Николаевской области.

В ноябре 2016 года был назначен заместителем начальника Главного управления национальной полиции в Донецкой области. В 2017 году ушел в отставку.