НБУ в 2013 году выпустил полукилограммовую монету с портретом Януковича и изумрудами

Банкнотно-монетный двор Национального банка Украины делает по заказу памятные и сувенирные монеты. Так, в 2013 году была выпущена полукилограммовая золотая монета (Au 999) с изображением Януковича, инкрустированная двумя изумрудами, которая по экспертным оценкам стоит не дешевле 30 тысяч долларов.

Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на эксперта Сергея Следзя.

В 2016 году были выпущены не менее интересные экземпляры трех сувенирных монет. На одной из них изображена Юлия Тимошенко («З Батьківщиною в серці»), на других – Юрий Луценко и Олег Ляшко. Правда, изготовлены они из серебра (Ag 999), зато весят уже полновесный килограмм и выпущены по два экземпляра каждая. Само собой, ни каталог, ни НБУ цену на раритеты не называют. Минимальная оценочная стоимость для них составляет 31,8 тысячи гривен.

«По сравнению с сувениром «Віктор Янукович. Многая літа!» - весьма скромно (не по весу, а по цене). В Нацбанке нам не ответили на вопрос, были ли заказчиками этих кругляшек люди, изображенные на аверсах, но если сувениры впоследствии, например, стали подарком, то подлежат декларированию», - отмечает обозреватель.

Кроме того, банкнотно-монетный двор в 2014 году, когда РФ аннексировала Крым и начала военные действия на Востоке Украины, выпустил серии серебряных монет с изображением на них российских правителей разных времен. Здесь есть Николай I, Николай II, Александр III, Петр I и Екатерина I, Петр II, Анна, Елизавета.

«Банкнотно-монетный двор может выполнять заказы сторонних лиц/организаций. Любое юридическое или физическое лицо может заказать изготовление на Банкнотно-монетном дворе продукцию (жетоны, что не содержат номинала и информации об эмитенте) для собственных потребностей (из имеющегося на предприятии материала). Ответственность за содержание и права интеллектуальной собственности на такую заказанную продукцию несет заказчик. Условиями договоров на изготовление такой продукции определяется, что они являются конфиденциальными», - прокомментировали в НБУ изготовление монет.

Напомним, что в 2018 году Нацбанк Украины утилизировал 663 миллиона изношенных банкнот.