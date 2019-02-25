В новый состав Рады проходят шесть партий – «Оппоблок» и «Самопомощь» могут не попасть в новый парламент, - опрос

Если бы выборы в парламент Украины происходили в середине февраля, то в Верховную Раду попали бы 6 партий, лидирует «Слуга народа», а на грани – «Гражданская позиция», Радикальная партия, Оппоблок и «Самопомощь».

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии за 8-20 февраля, передает «Украинская правда».

В частности, в лидерах исследования среди украинцев, которые собираются принять участие в парламентских выборах и точно определились с партией, «Слуга народа», которую готовы поддержать 22,7% респондентов.

Далее в рейтинге партия Всеукраинское объединение «Батькивщина» - 16,9%, Блок Петра Порошенко «Солидарность» - 16,2%.

В Раде также может оказаться новая партия «Оппозиционная платформа – «За Жизнь» с 11,4%.

Могут побороть пятипроцентный барьер «Гражданская позиция» кандидата в президенты Анатолия Гриценко с результатом в 6%, а также радикальная партия Олега Ляшко с 5,7%.

Также, с учетом погрешности 1,4%, имеют шанс попасть в Верховную Раду и «Оппозиционный блок» с результатом 4% и партия «Объединение «Самопомощь» с 3,7%.

В то же время, в Раду не проходят партии «Блок Святослава Вакарчука» с 2,3%, Всеукраинское объединение «Свобода» - 1,7%, «Наши» - 1,5%, «Народный фронт» - 1,4%, «Основа» - 0,9%, «Возрождение» - 0,8%, «УКРОП» - 0,7%.

Кроме того, почти треть опрошенных респондентов - 32,9% заявили, что не определилась с партией, которую желают поддержать.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%. Исследование проводилось с 8 по 20 февраля 2019 года. Было опрошено 2042 респондентов старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме АР Крым. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Напомним, Зеленский и Порошенко лидируют в президентской гонке, а рейтинг Тимошенко снизился.