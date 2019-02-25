«Ты такой шахтер, как я – балерина!» - Порошенко резко ответил жителю Червонограда, который задал вопрос о долгах горнякам

В городе Червоноград на Львовщине президент Петр Порошенко жестко ответил на вопрос о долгах госпредприятия «Львовуголь».

Об этом пишет Zaxid.net.

Очевидцы сняли на видео выступление президента на Вечевой площади в Червонограде, где он был вместе со своей супругой Мариной Порошенко.

На одном из видео слышно, как кто-то из толпы говорит главе государства, чтобы тот потребовал от ГП «Львовуголь» вернуть долги. На это президент спрашивает, работает ли этот человек на предприятии и слышит отрицательный ответ: «Нет. Мой папа работает там 32 года».

- А вы уже рассчитались по долгам? Так что вы… — сказал Порошенко, но съемку прервала его охрана.

На втором видео президент приглашает к слову первого вице-премьера Степана Кубива, чтобы тот прокомментировал погашение задолженности по шахтерам. Он отошел от трибуны, чтобы уступить место Кубиву, но в этот момент из толпы что-то выкрикнули.

- Да мы знаем. Ты такой шахтер, как я – балерина! — сказал в ответ Порошенко.

Zaxid.net отмечает, что шахтеры Львовщины часто устраивают акции протестов из-за задержек зарплаты. К примеру, в декабре 2018 года горняки шахты «Лесная» объявили протест под землей, отказываясь выходить на поверхность. По состоянию на 25 февраля шахтерам Львовской области выплатили 68% зарплаты за январь.

Президент с супругой в субботу, 23 февраля, посетил с рабочим визитом Львов и Червоноград, где Марина Порошенко приняла участие в открытии инклюзивного центра, а ее муж почтил память погибших шахтеров.

Напомним, ранее в ходе визита в Черкассы в рамках «томос-тура» президент Петр Порошенко грубо ответил мужчине, спросившему его о борьбе с коррупцией, назвав его «москальским провокатором».