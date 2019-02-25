Вице-мэром Снигиревки назначили Сергея Кулажкина – ранее он был городским головой и руководил местной РГА

В понедельник, 25 февраля, на заседании сессии Снигиревского городского совета Сергея Кулажкина назначили первым заместителем городского головы Леонида Оглобли.

Об этом сообщает издание «Снигиревка.Инфо».

На повестке дня депутаты рассмотрели вопрос об увольнении первого вице-мэра Олега Поскрипки. Он решил уволиться по собственному желанию. Сразу после этого на должность назначили Сергея Кулажкина.

Во времена президентства Виктора Януковича Кулажкин занимал должность председателя Снигиревской райгосадминистрации, еще раньше возглавлял Еланецкую РГА. Также недолго проработал мэром Снигиревки.

С 2013 по 2015 год Кулажкин был депутатом Николаевского областного совета от Партии регионов, где возглавлял постоянную комиссию по вопросам регионального развития, планирования, бюджета, финансов и инвестиций. В 2015 году распоряжением тогдашнего городского головы Юрия Гранатурова был назначен на должность директора коммунального предприятия «Николаевводоканал». Ушел с должности после того, как мэром Николаева стал Александр Сенкевич.