Китайская компания встретилась с руководством Николаевской ОГА и обсудила реконструкцию Варваровского моста

Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко провел рабочую встречу с представителями Китайской инженерной компании (China Harbour Engineering Company), которая занимается строительством дорог, мостов, железных дорог, аэропортов и заводов, а также дноуглублением и мелиорацией.

Об этом сообщается на Facebook-странице Савченко.

На встрече обсудили основные инвестиционные возможности сотрудничества Николаевской области и китайской стороны и предварительно определили основные направления, которыми в будущем сможет заниматься данная компания. Среди направлений: реконструкция Варваровского моста, модернизация Николаевского международного аэропорта для его дальнейшего развития, строительство и ремонт дорог на территории области. Также подняли вопрос о портовой инфраструктуре и энергетике.