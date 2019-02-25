Китайская компания встретилась с руководством Николаевской ОГА и обсудила реконструкцию Варваровского моста

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 586 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(351)   

Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко провел рабочую встречу с представителями Китайской инженерной компании (China Harbour Engineering Company), которая занимается строительством дорог, мостов, железных дорог, аэропортов и заводов, а также дноуглублением и мелиорацией.

Об этом сообщается на Facebook-странице Савченко.

На встрече обсудили основные инвестиционные возможности сотрудничества Николаевской области и китайской стороны и предварительно определили основные направления, которыми в будущем сможет заниматься данная компания. Среди направлений: реконструкция Варваровского моста, модернизация Николаевского международного аэропорта для его дальнейшего развития, строительство и ремонт дорог на территории области. Также подняли вопрос о портовой инфраструктуре и энергетике.

«Договорились о разработке меморандума, который определит конкретные направления – важнейшие и наиболее перспективные для области, а также конкретные шаги по стороны облгосадминистрации, компании CHEC и власти Николаева, чтобы как можно эффективнее использовать наши преимущества для достижения цели», - сообщил Савченко.

Вадим Богданов

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийполитика