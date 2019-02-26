Оплата агитаторам телефонных услуг, питания, проезда и проживания не является подкупом избирателей, - ЦИК

Центральная избирательная комиссия предоставила разъяснения отдельных положений законодательства о выборах Президента относительно предвыборной агитации, сопровождаемой предоставлением избирателям денег или безвозмездно или на льготных условиях товаров, услуг, работ, ценных бумаг, кредитов, лотерей.

Об этом пишет гражданская платформа «Опора».

Согласно разъяснению, избиратели могут участвовать в предвыборной агитации, в том числе на основе бесплатных договоров на ее проведение, так как это является гарантированным Конституцией Украины правом и не может быть ограничено.

Привлечение избирателей непосредственно к предвыборной агитации возможно только на безвозмездной основе.

При этом договор может предусматривать возмещение расходов физических лиц на телефонные услуги, проезд (включая перевозку багажа), питание, проживание и другие расходы, в случае осуществления мероприятий предвыборной агитации в другом населенном пункте, и тому подобное.

Средства, уплаченные кандидатом на пост Президента Украины по такому договору должны быть отражены в отчете о поступлении средств на текущий счет избирательного фонда кандидата на пост Президента Украины и их использовании.

ЦИК также приняла решение направить постановление относительно разъяснения Генеральной прокуратуре Украины, Службе безопасности Украины, Государственному бюро расследований, Министерству внутренних дел Украины, Национальной полиции Украины, Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции.

Напомним, что ранее СБУ проводила обыски у членов «Батьківщини» из-за избирательной пирамиды во главе с нардепом, обыски проходили и в Николаеве. Согласно материалам, опубликованным СБУ, финансированием схемы занимался депутат Верховной Рады Руслан Богдан («Батьківщина»): он отвечал за финансирование агитаторов, наблюдателей на выборах и организаторов штабов.

В Сумах полиция опечатала партийный офис БПП из-за возможного подкупа избирателей, а Генпрокуратура в ответ завела уголовное производство в отношении сотрудников полиции. Позже после задержания агитаторов БПП в Сумах прокуратура завела дело на начальника местного отдела полиции.