Торгуют Николаевом на Хрещатике: депутат горсовета рассказала о куме Сенкевича, который «раскрывает инвестпривлекательность» города

Депутат Николаевского городского совета, глава фракции «Блок Петра Порошенко «Солидарность» Елена Киселева рассказала о куме городского головы Дмитрие Коссе, который, по слухам, занимается «раскрытием» инвестиционной привлекательности Николаева.

Об этом она рассказала в программе «Добрый вечер» на телеканале «НИС-ТВ».

Как утверждает Елена Киселева, ссылаясь на слухи, интересами Николаева «торгуют» в Киеве.

— У нас маленький город, наш маленький город интегрировал в большой город и, действительно, ходят слухи о том, что городом Николаевом торгуют в каждом кафе в городе Киеве, на Хрещатике. Есть такие слухи о том, что некий специалист помогает городу Николаеву «раскрыть свою инвестиционную привлекательность», - сказала Киселева.

Что же касается самой инвестиционной привлекательности Николаева, по словам депутата, для раскрытия потенциала города власти ничего, кроме презентаций, не делают.

— Она нужна, но только пока у нас не инвестиционной привлекательности, одни скандалы, и никаких действий в части упрощения процедур или, действительно, каких-то действий, направленных на улучшение этой инвестиционной привлекательности, или на ее создание, кроме презентаций, кроме разговоров, нет никаких, - добавила депутат.

Напомним, ранее народный депутат Украины Вадим Пидберезняк считает, что на решения городского головы Николаева Александра Сенкевича, в частности, в работе с коммунальными предприятиями, влияет его кум Дмитрий Коссе.