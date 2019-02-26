Порошенко подписал закон, запрещающий гражданам России быть наблюдателями на выборах

Президент Украины Петр Порошенко 26 февраля подписал законопроект №9524 «О внесении изменений в некоторые законы Украины по надзору за избирательным процессом в Украине», предусматривающий запрет гражданам России быть наблюдателями на выборах 2019 в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные на сайте парламента.

Так, последний этап прохождения документа по состоянию на 26 февраля - возвращен с подписью президента.

В частности, законом предусмотрено законы «О выборах президента», «О выборах народных депутатов Украины», «О местных выборах» дополнить соответствующими нормами. Предусматривается, что официальным наблюдателем не может быть: лицо, являющееся гражданином (подданным) государства, признанного Верховной радой государством-агрессором или государством-оккупантом; лицо, предложения по которому инициированы или внесены государством, признанным ВР государством-агрессором или государством-оккупантом.

Также законом определяется, что официальным наблюдателем от иностранных государств, международных организаций не может быть: лицо, являющееся гражданином (подданным) РФ; лицо, предложения по которому инициированы или внесены Россией.

Напомним, 7 февраля Рада запретила гражданам России быть наблюдателями на выборах в Украине.

Отметим, что представитель Госдепа США Волкер поддержал участие наблюдателей из РФ на выборах Президента Украины.