Петр Порошенко: «Россия не отказалась от возможности достичь своих целей в Украине вооруженным путем»

Президент, Верховный Главнокомандующий ВСУ Петр Порошенко заявляет, что угроза возможного вторжения вооруженных сил Российской Федерации вглубь территории Украинского государства остается.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

- Россия никоим образом не отказалась от возможности достичь своих целей в Украине вооруженным путем. Агрессор разворачивает новые воинские соединения вблизи наших границ, наращивая потенциал для возможного и возможного вторжения, - отметил Президент, выступая перед руководящим составом Вооруженных Сил Украины.

Он сообщил, что «на западном стратегическом направлении враг продолжает формировать объединенное стратегическое командование «Запад» в составе двух общевойсковых армий, танковой армии, армейского корпуса, армии ВВС и ПВО.

Президент также отметил, что «на юго-западном стратегическом направлении Восьмая общевойсковая армия осуществляет непосредственное управление двумя российскими армейскими корпусами, развернутыми на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей».

- Мы наблюдаем беспрецедентную милитаризацию Черноморского региона. На территории временно оккупированного Крыма агрессор создал мощное объединение войск, которое включает наземный, воздушный и морской компоненты, общей численностью более 30 тыс. военнослужащих. Вблизи наших границ формируются и развиваются ракетные части, оснащенные комплексами «Искандер», - сообщил глава государства.

- Создание новых ударных оперативных сил на западном и юго-западном стратегических направлениях не имеет ничего общего с обороной. Мы понимаем с вами, что эти силы предназначены для военного удара. Именно к этому готовится Кремль, - отметил Президент.

- Поэтому считаю, что угроза полномасштабной войны является не декларацией, а вполне реальной, особенно в свете нынешних военных приготовлений противника. Подготовка ведутся вблизи государственной границы Украины в Смоленской, Брянской, Воронежской, Белгородской, Ростовской областях и в аннексирована Крыму, - предостерег глава государства.

- Но было бы ошибкой думать, будто аппетиты России ограничиваются только Украиной. Ее гибридная война имеет целью кардинально изменить геополитический ландшафт всей Европы. Иногда планы распространяются и к глобальным изменениям. На этом я как Президент Украины и Верховный Главнокомандующий ВСУ отметил во время своего выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, - добавил он.

Президент привел пример агрессивных действий и намерений России, в частности в Азово-Черноморском регионе, а именно недавний захват украинских военных моряков и кораблей в Керченском проливе.