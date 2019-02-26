Президент уволил главу Витовской РГА Демчука, который возглавит аппарат Николаевской ОГА

Президент Украины согласовал увольнение главы Витовской районной государственной администрации Александра Демчука.

Об этом свидетельствует распоряжение главы государства №26/2019-рп от 26 февраля.

«Освободить Демчука Александра Николаевича от должности председателя Витовской районной государственной администрации Николаевской области согласно поданному им заявлению» - говорится в документе.

Отметим, что ранее сообщалось, как Демчук претендует на должность руководителя аппарата Николаевской облгосадминистрации. В то же время собеседник «Преступности.НЕТ» в ОГА сообщил, что Демчук уже фактически приступил к исполнению обязанностей на этой должности.

Как известно, в прошлом Александр Демчук был депутатом Кировоградского областного совета от партии «Фронт Змін», на парламентских выборах в 2014 года планировал баллотироваться по одному из кировоградских округов от «Блока Петра Порошенко».

Также известно, что в январе 2018 года глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко родила дочь. Отцом ребёнка является Александр Демчук. Отметим, что Виктория Москаленко непосредственно перед Демчуком также была главой Витовской (ранее - Жовтневой) РГА.

Напомним, как ранее сотрудники СБУ и УЗЭ составили админпротокол о коррупции относительно Демчука из-за совмещения должностей и в РГА, и в ООО «Агросфера». Сам Демчук это отрицал и назвал этот протокол «заказом».