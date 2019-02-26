«Люди, которые пришли к власти на крови, зарабатывают на крови», – Зеленский отреагировал на расследование о хищении на поставках «Укроборонпрому»

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский отреагировал на расследование журналистов о хищении средств семьей первого замсекретаря СНБО, посредством закупки через госконцерн «Укроборонпром» российской контрабанды.

Видео своего обращения он опубликовал на странице в Facebook.

- Утро было доброе, пока я не посмотрел расследование о хищении средств «Укроборонпрома». Нет слов. Люди, которые пришли к власти на крови, зарабатывают на крови. То есть контрабанда с Россией – можно; б/ушные запчасти в обмен на жизни наших солдатов – можно; конфеты – можно; MARUV – нельзя, – сказал Зеленский.

- Извините меня, но это кабздец. И сейчас я понял, что такое «Армія, мова, віра» – разворовать армию, искусственно разделить людей языком, поэтому веры вам нет. Так что, кандидатов много. Кого-то, кроме вас, выберем, – сказал шоумен.

Как известно, журналисты программы «Наші гроші» BIHUS.info опубликовали расследование, в ходе которого выяснилось, что сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь вместе с партнерами организовал примерно в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. При этом, государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна «Укроборонпром» знало о мошеннических сделках и давало на них согласие.

По данным журналистов, центром сделок стала подставная компания «Оптимумспецдеталь», а полученные деньги группа Гладковского переводила в наличность, которая тратилась на откаты заводам, взятки следственным органам и роскошную жизнь. Вместе с тем, согласно обнародованной информации, одной из фирм-прокладок выступила даже «Кузня на Рыбацком». Более того, по данным журналистов, в 2016 году бизнесмены, вероятно, перепродавали запчасти, которые уже принадлежали украинской армии и должны были быть утилизированы.

Расследователи установили, что группа Гладковского получила от «Укроборонпрома» не менее 250 миллионов гривен. Однако журналисты не исключают, что данная сумма может быть больше.

После этого Президент Украины Петр Порошенко поддержал отстранение Олега Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря Совета нацбезопаснсти и обороны на время проведения расследования после опубликованного в Сети журналистской программы. Сам Гладковский также попросил правоохранительные органы проверить изложенные в расследовании факты и написал заявление о своем отстранении.

Также напомним, что певица MARUV, которая заняла первое место на Нацотборе «Евровидения-2019», заявила, что её заставляют отказаться от участия в конкурсе. Позже стало известно, что MARUV не будет представлять Украину песенном конкурсе.