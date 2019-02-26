«Лига смеха» не является предвыборной агитацией: Зеленский выиграл в Верховном Суде

Верховный Суд отказался признать выступления Владимира Зеленского ведущим программы «Лига Смеха» предвыборной агитацией.

Об этом со ссылкой пресс-службу Зеленского, сообщают Украинские новости.

На Зеленского иск подала кандидат в Президенты Украины, бывшая ведущая телеканала «Прямой» Юлия Литвиненко.

«Юлия Литвиненко требовала признать противоправной предвыборной агитацией участие Владимира Зеленского в качестве ведущего в телепередаче «Лига Смеха», которая транслировалась 15 февраля на телеканале 1+1. Кроме того, журналистка просила суд установить факт нарушения финансирования избирательной кампании Владимира Зеленского. Верховный Суд признал иск безосновательным и отказал в его удовлетворении в полном объеме», - сказано в нем.

Отмечается, что формально телеканал «Прямой» принадлежит бывшему депутату Верховной Рады от Партии регионов Владимиру Макеенко, в то же время СМИ сзязывают его с Президентом Петром Порошенко.

Осенью 2018 года кандидат в Президенты, лидер партии «Всеукраинское объединение «Батьківщина» Юлия Тимошенко попросила правоохранителей расследовать возможную покупку Порошенко телеканала «Прямой» через подставных лиц у сына бывшего Президента Виктора Януковича.

Напомним, кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский отреагировал на расследование журналистов о хищении средств семьей первого замсекретаря СНБО, посредством закупки через госконцерн «Укроборонпром» российской контрабанды.