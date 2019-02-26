Получивший Оскар мексиканский режиссер призвал освободить Сенцова

Лауреат премии «Оскар», мексиканский режиссер Альфонсо Куарон призвал освободить украинского политзаключенного и режиссера Олега Сенцова.

Об этом сообщил центр «PEN America» в Facebook, передает Страна.ua.

«Лауреат» Оскара» Альфонсо Куарон присоединился к нам с призывом освободить украинского режиссера Олега Сенцова», - говорится в сообщении.

Отмечается что центр также разместил фото Куарона, на пиджаке у которого прикреплен значок с надписью FreeSentsov.

Так, на фестивале Berlinale авторы фильма «Мистер Джонс» призвали освободить из российской тюрьмы украинского режиссера Олега Сенцова. Напомним, 25 октября украинский режиссер Олег Сенцов, незаконно осужденный РФ и отбывающий наказание в ямальской колонии, стал лауреатом премии Сахарова, которую вручает Европарламент.