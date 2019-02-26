Скандальный замсекретаря СНБО обвинил двух кандидатов в президенты в «разрушении армии»

Олег Гладковский Первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский опроверг свою причастность к коррупционным схемам, которые раскрыли журналисты.

При этом в заявлении на сайте СНБО Гладковский за месяц до выборов обвинил кандидатов в президенты Украины Юлию Тимошенко и Анатолия Гриценко в «воровстве и разрушении армии».

Ранее журналисты программы «Наші гроші» проекта BIHUS.info опубликовали расследование, в ходе которого выяснилось, что сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь вместе с партнерами организовал в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. При этом государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна «Укроборонпром» знало о мошеннических сделках и давало на них согласие. После начавшегося скандала президент Украины Петр Порошенко отстранил Гладковского от должности.

Гладковский теперь заявил, что намерен защитить репутацию людей, которые «в очень критической ситуации 2014-2015 годов решали неотложные, жизненно и критически необходимые вопросы по восстановлению боеспособности армии».

«В расследовании, как и в большинстве материалов такого жанра, содержатся ссылки исключительно на анонимные источники, оно состоит из компиляции общеизвестных фактов и грязных фейков. В целом категорически отвергаю все обвинения, прозвучавшие в так называемом расследовании… Поэтому, чтобы предотвратить любые инсинуации, лично обращаюсь в военную прокуратуру и в НАБУ с заявлением о скорейшей проверке всех изложенных в «расследовании» фактов, и дать ответы всему обществу и мне лично».

«В то же время считаю, что правоохранительные органы должны тщательно изучать не только действия тех, кто восстанавливал армию, но и тех, кто ее разрушал и воровал до 2014 года… Имена героев, которые причастны к этому, известны. Это и бывший министр обороны и глава парламентского оборонного комитета Анатолий Гриценко как один из главных торгашей армией. Это и бывший премьер-министр Юлия Тимошенко, которая подписывала соответствующие правительственные постановления, которые давали «зеленый свет» для разрушения оборонного потенциала страны, а сегодня, заметая собственные следы, произносит лживые заявления», - утверждает Гладковский.

Напомним, что ранее Генпрокуратура «отмазывала» родственников нардепа Дубового от кражи 30 миллионов гривен на закупку новых БТРов для Нацгвардии. Ранее Дубовой был соратником Тимошенко, но вскоре стал союзником заместителя главы администрации президента Ковальчука (об этом писал журналист Павел Шеремет).