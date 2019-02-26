Конституционный суд отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении – этого добивались николаевские нардепы

Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на четыре независимых друг от друга источника.

Суд решил, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности. В частности, статья о незаконном обогащении якобы обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния. Тогда как законодательство возлагает бремя доказывания исключительно на обвинение.

12 декабря 2017 года в суд на наказание за незаконное обогащение пожаловались 59 народных депутатов. Их интересы в суде представлял парламентарий от «Народного фронта» Павел Пинзеник. Подписи под представлением также поставили пять николаевских нардепов: Артём Ильюк, Игорь Бриченко, Тарас Креминь, Борис Козырь и Вадим Пидберезняк.

Пресс-служба суда не подтверждает и не опровергает информацию о результатах заседания, пока решение не будет обнародовано. Адвокат, представлявший депутатов в суде, также не стал комментировать информацию о решении суда. По его словам, оно должно быть опубликовано 27 февраля.

Уголовную ответственность за незаконное обогащение ввели в 2015 году. Это было одним из требований ЕС во исполнение Плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед МВФ, закрепленным меморандумом.

Национальное антикоррупционное бюро расследует 50 уголовных производств по статье 368-2. Она предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. О подозрении по этой статье сообщили экс-исполняющему обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирославу Продану, министру инфраструктуры Владимиру Омельяну, экс-чиновнику Генпрокуратуры Дмитрию Сусу.

Главный редактор сайта «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов на своей странице в Facebook сообщил, что 14 судей Конституционного суда при двух голосах против вынесли решение, чтобы статья 368-2 была официально признана неконституционной.

«Эта статья обязывала государственных служащих давать пояснения об источниках их доходов и доходах членов их семей. В случае неспособности доказать источники доходов, чиновник несет ответственность вплоть до уголовной. Теперь после президентских выборов, независимо от поражения или победы Порошенко, нынешних чиновников и депутатов новый Антикоррупционный суд не сможет привлечь к ответственности за незаконное обогащение по их электронным декларациям!».

«И если сейчас НАБУ обнаружит несоответствие доходов семьи замсекретаря СНБО Гладковского, то уголовного дела по незаконному обогащению против чиновника уже нельзя будет открыть. Но теперь дело Омеляна и все другие дела будут автоматически закрыты, завтра прокуроры по закону будут обязаны все закрыть и сдать в архив», - отметил Бутусов.

Теперь, чтобы вернуть норму закона о незаконном обогащении, Верховная Рада должна снова готовить законопроект и подавать его на рассмотрение. А примут такой законопроект только после следующих парламентских выборов. За все это время все расследования по незаконному обогащению будут закрыты, все обнулено.

В Уголовном кодексе сохранилась статья 366 об ответственности за недостоверное декларирование. Эта норма также позволяет эффективно наказывать любого госслужащего и депутата, и бремя доказывания за недостоверность декларирования – на самом госслужащем.