Руководителем аппарата Николаевской ОГА назначили Александра Демчука, возглавлявшего Витовскую РГА

Александр Демчук и Алексей Савченко Аппарат Николаевской ОГА возглавил экс-глава Витовской райгосадминистрации Александр Демчук. В среду, 27 февраля его представили коллективу облгосадминистрации.

Об этом сообщается на Facebook-странице главы Николаевской ОГА Алексея Савченко.

«Уверен, Александр Демчук с мудростью и имеющимся опытом работы на руководящей должности отнесется к своим дальнейшим обязанностям и к каждому служащему, который работает в обладминистрации. У нас замечательный мощный аппарат – с профессиональными людьми, которые преданно работают и почти всю свою профессиональную жизнь отдали работе на государство», - заявил Савченко.

Напомним, что только накануне Демчука уволили с должности главы Витовской РГА. Александр Демчук является отцом дочери главы Николаевского областного совета Виктории Москаленко. Отметим, что Виктория Москаленко непосредственно перед Демчуком также была главой Витовской РГА.

В прошлом Александр Демчук был депутатом Кировоградского областного совета от партии «Фронт Змін», на парламентских выборах в 2014 году планировал баллотироваться по одному из кировоградских округов от «Блока Петра Порошенко». Ранее сотрудники СБУ и УЗЭ составили админпротокол о коррупции относительно Демчука из-за совмещения должностей и в РГА, и в ООО «Агросфера». Сам Демчук это отрицал и назвал этот протокол «заказом».