Кандидат в Президенты Украины Гриценко на пресс-конференции в Николаеве заявил, что СБУ устраивает провокации против него

Анатолий Гриценко В Николаев в среду, 27 февраля, прибыл кандидат в Президенты Украины Анатолий Гриценко.

Об этом сообщает корреспондент Преступности.НЕТ.

Так, Гриценко провёл пресс-конференцию, в ходе которой рассказал о своей предвыборной программе и выразил мнение касательно резонансных событий, которые происходят в Украине.

Напомним, ранее журналисты программы «Наші гроші» проекта BIHUS.info опубликовали расследование, в ходе которого выяснилось, что сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь вместе с партнерами организовал в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. При этом государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна «Укроборонпром» знало о мошеннических сделках и давало на них согласие.

По словам Гриценко, всех Гладковских необходимо немедленно арестовать, тем самым продемонстрировав, что мародерство в Украине недопустимо.

- Зарабатывать на крови, завышать в три раза стоимость того, что поставляется в армию, на фоне того, что все платят налоги и военный сбор, на фоне того, что волонтеры пятый год продолжают поддерживать оборону. Когда это делает бизнес партнер, один из близких, президента Украины – это недопустимо. Поэтому все Гладковские – Свинарчуки должны быть задержаны и арестованы немедленно, - сказал он.

Также кандидат в Президенты отметил, что журналисты выполнили большую часть работы, поэтому следствие должно пройти быстро, а наказание должно стать жестким - пожизненная тюрьма и конфискация имущества.

После он назвал позорным решение Конституционного суда, который признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение.

- После революции достоинства на фоне очищения была попытка заставить чиновника объяснять откуда, при его зарплате, появляются имения, виллы, чартеры, пароходы, золотые батоны и все остальное. Так вот Конституционный суд сказал, что этого делать нельзя. Нормально прятаться за презумпцией невиновности и не замечать, что в стране коррупция уже метастазами пошла. Крадут из бюджета, мы посчитали, 400 миллиардов гривен. Они не доходят до людей. И на этом фоне Конституционный суд принимает такое позорное решение в пользу коррупционеров. Я утром в Facebook написал, что такой Конституционный суд должен быть распущен, снят с бюджетного финансирования, чтобы это было быстро и прозрачно. Под контролем общественности и прессы провести полное перезагрузку членов Конституционного суда. При этом, я настаиваю, с проверкой кандидатов на полиграфе, - подчеркнул Гриценко.

Основным сектором его предвыборной программы, по словам кандидата, является экономика.

- Мы полгода работали совместно с украинским советом бизнеса – это 62 промышленные ассоциации и вышли на совместный план действий. Работали вместе с федерацией работодателей Украины, также вышли на совместный план действий, который дает возможность создать два миллиона рабочих мест, который дает возможность выйти на среднюю зарплату 700 евро и выше, который делает ставку на развитие промышленности, а в аграрном секторе на производство продуктов, а не просто экспорт зерна, который дает возможность бизнесу честно платить налоги, а государству честно и прозрачно их распределять под контролем общественности. Такой план действий есть, мы сейчас доводим его уже до проектов законов, до конкретных управленческих решений и во второй половине марта мы его представим, - отметил Гриценко.

Также он заявил, что если победит на выборах, то борьбу с коррупцией начнет с администрации президента.

- В первый пакет законопроектов я внесу законопроект об ответственности моей и всех последующих президентов, если это выходит за рамки закона об импичменте. И только тогда поверят. Я сейчас вам на камеры говорю: ни в Николаеве, ни на Николаевщине, ни по всей стране ни к кому из предпринимателей не придет от меня никто и не скажет: «Перепиши на меня кусок собственности. На семью Гриценко». Никто и никогда. Бизнес, который работает по законам и платит налоги, будет спать спокойно, - заверил он.

Помимо этого, в его планах периодически проверять на полиграфе чиновников, которые имеют доступ к распоряжению бюджетными и средствами и имуществом и устраивать им провокации взяткой.

В ходе пресс-конференции, Гриценко обратился к другим кандидатам в президенты, призвав их выйти на открытые дебаты.