Убыточный «Николаевский облавтодор» отдают на приватизацию

ДП «Николаевский облавтодор» в этом году выйдет из государственной собственности.

Об этом 27 февраля сообщил председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко, сообщает корреспондент "Преступности.НЕТ".

Облавтодор перестанет быть в собственности государства в связи с реформой Укравтодора. Обратившись к главам районов, городов и ОТГ Николаевской области Савченко отметил, что теперь у них есть возможность создавать свое коммунальное предприятие или забрать существующие райавтодоры в собственность громады.

— Существует реформа Укравтодора и за счет этой реформы облавтодоры в этом году будут разгосударствленны. У вас открываются возможности, за счет которых вы можете у себя создать коммунальное предприятие или поглотить существующие райавтодоры, - сказал Савченко.

Кроме этого Савченко высказал надежду, что правоохранительные органы разберутся с теми подрядчиками, которые, участвуя в тендере, договариваются между собой, исключая таким образом конкуренцию.

— Эти подрядчики, которые всегда между собой договариваются и те позорные действия, которые они совершают между собой, ради своей конкуренции, чтоб собрать больше - я надеюсь, что правоохранительные органы дадут оценку тому, почему, как и каким образом были осуществлены преступные действия и преступники понесут ответственность, не только исполнители, а еще и заказчики, - сказал Алексей Савченко.

Глава ОГА добавил, что разгосударствление районных дорожных служб начнется в конце марта - начале апреля.

В связи с реформой Облавтодор, а также райавтодоры становятся частными предприятиями. Стоит отметить, что Николаевский облавтодор является убыточным. До 2019 года задолженность по зарплате сотрудникам предприятия составляла более 9 миллионов гривен, в январе в связи с выигранным тендером Облавтодор смог выплатить 7 миллионов.

В свою очередь, исполняющий обязанности начальника Службы автомобильных дорог Николаевской области Андрей Максименко заявил, что «Облавтодоры» нужны только для уборки снега.

Ранее руководители районных автодорожных служб Николаевской области заявили, что не могут нормально работать и обвинили в этом Службу автомобильных дорог, руководство которой, в свою очередь, видит проблему в Облавтодоре.