Луценко признал факт контрабанды из РФ запчастей для военной техники и считает ее приемлемой: «Это были качественные изделия»

Генеральный прокурор Юрий Луценконазвал приемлемой контрабанду запчастей для военной техники, которые производятся только в России.

Об этом он сказал на брифинге в среду, комментируя журналистское расследование о коррупции в «Укроборонпроме», сообщает «Левый берег».

- После бездумной распродажи военной техники до 2014 года, наверное, все знают, появилась большая сложность в ремонте предприятиями оборонпрома. Большое количество узлов и агрегатов изготавливаются исключительно в Российской Федерации и не могут быть воспроизведены без многомиллиардных капиталовложений, - заявил Луценко.

- В последние годы большинство этих запчастей оборонпром получает от волонтеров и предприятий, которые контрабандным путем доставляют их с территории РФ. Во времена войны для воюющей страны я считают это приемлемым. Неприемлемым и даже аморальным считаю грубую наживу на этом, - сказал он.

В связи с этим он заявил, что органы следствия занимаются компаниями «Оптимумспецдеталь» и «Ренал», указанными в расследовании.

Генпрокурор признал факт того, что эти фирмы поставляли в Украину контрабандные запчасти, в том числе на заводы «Укроборонпрома» и завод «Кузня на Рыбальском». При этом он настаивает, что это были качественные изделия, а не воздух.

- Это «железо» было использовано при ремонте военной техники и успешно показывает себя в зоне боевых действий в ходе украинско-российской войны, - заявил Луценко.

В то же время генпрокурор рассказал, что эти поставщики могут быть причастны к нарушению законодательства, в частности - к уклонению от уплаты налогов.

Государственная фискальная служба по заданию прокуратуры провела в 2018 году проверку части контрагентов «Оптимумспецдетали» .

- Установлены убытки на 22 млн гривен, которые не поступили в бюджет из-за неуплаты налогов, - сообщил Луценко.

По его словам, правонарушения расследуются с 2016 года.

- Журналистское расследование появилось в тот момент, когда мы были на финишной прямой, - уверяет Луценко.

Генпрокурор обещает вручение подозрений по данному делу в ближайшие время.

Напомним, ранее журналисты программы «Наші гроші» проекта BIHUS.info опубликовали расследование, в ходе которого выяснилось, что сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь вместе с партнерами организовал в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. При этом государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна «Укроборонпром» знало о мошеннических сделках и давало на них согласие. После начавшегося скандала президент Украины Петр Порошенко отстранил Гладковского от должности.

Отметим, что ранее и.о. главы Государственной фискальной службы Александр Власов заявлял, что Генпрокурор Луценко предлагал договориться с «семьями» контрабандистов о повышении таможенных поступлений