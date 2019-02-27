В ОГА заявили, что в Николаев 5 марта приезжает министр инфраструктуры Омелян

5 марта в Николаевскую область приедет министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Об этом 27 февраля заявил председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

К Савченко обратился руководитель общественной организации «Туристический совет Николаева» Олег Керчун и попросил поспособствовать в развитии речного порта, от которого в перспективе могут отправляться круизы и проводиться регаты.

— У нас в Николаеве есть речной порт, в котором есть пункт пропуска. Просим у вас помощи в реанимации этого пункта, если он заработает и будет пропуск пассажиров, будут круизные лайнеры, международные яхтовые регаты и река заработает с новой силой, - сказал Олег Керчун.

В ответ на это Савченко заявил, что 5 марта в Николаев приедет Владимир Омелян и он пригласит его в порт.

— 5 марта я пригласил к нам министра инфраструктуры, мы обязательно найдем время, что приехать на этот объект или я сейчас переговорю с его аппаратом, чтоб пригласить представителя Администрации морских портов, потому что это им принадлежит и мы по этому поводу переговорим, - сказал Алексей Савченко.

Напомним, летом министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал, кто несет ответственность за плохое состояние дорог в Украине.