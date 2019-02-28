Из Центрального банка Венесуэлы сторонники Мадуро вывезли восемь тонн золота

Около восьми тонн золота было изъяло из хранилищ Центрального банка Венесуэлы и вывезено спецтранспортом.

Об этом сообщает Reuters, передает Лига.

Так, Альварадо утверждает, что золото было вывезено между 20 и 22 февраля, как раз когда в банке не было охраны.

«Они планируют продавать его за границей нелегально», - сказал Альварадо в интервью.

Он предполагает, что золото вывезли сторонники отстраненного от власти диктатора Мадуро.

В 2018 году Центральный банк Венесуэлы купил 23 тонны золота, который был добыт на юге страны, и экспортировал его в Турцию и другие страны для финансирования закупок продовольствия. Еще 20 тонн золота в прошлом году году из его хранилищ изъяли.

По данным ЦБ, в его хранилищах осталось 140 тонн золота, что является самым низким запасом за последние 75 лет.

21 января о покупке трех тонн золота у ЦБ Венесуэлы сообщила инвесткомпания из Абу-Даби «Noor Capital». При этом компания планирует продолжать закупать у Венесуэлы золото пока ситуация в стране не стабилизируется.

26 января Банк Англии отказался выдать Мадуро 31 тонну золотых слитков на сумму 1,2 миллиард долларов США. По словам министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаза, Банк Англии заблокировал активы правительства.

Напомним, Мадуро заявил, что Венесуэла регулярно получает из России современное высококачественное оружие.