Депутаты Найем, Лещенко и Залищук покидают фракцию БПП в Раде

Народные депутаты Украины Мустафа Найем, Сергей Лещенко и Светлана Залищук написали заявления о выходе из фракции «Блока Петра Порошенко».

Об этом они сообщили на своих страницах в Facebook.

«Подал заявление о выходе из фракции БПП. Это – формальность. Мы уже давно по разные стороны ценностных баррикад. Последние события это только подтвердили. Я пришел в политику после революции и даже формально не хочу быть связан с теми, кто открыто возглавляет контрреволюцию. За четыре с половиной года я слышал пятнадцать тысяч раз вопрос «почему вы в БПП?». У меня на этот вопрос были ответы, которые, впрочем, мало кому казались убедительными. Теперь можно никого ни в чем не убеждать. Эта страница перевёрнута», – заявил депутат.

Также свои заявления о выходе с БПП вслед за Найемом опубликовали нардепы Сергей Лещенко и Светлана Залищук.

«Люди часто спрашивали, почему не выходите. Считаю, что мандат - это не билет раба. За последние четыре года мандат дал возможность бороться за важные законы, важные дела. Например, закон об антикоррупционном суде. Других законы, которые были обещаны в коалиционном соглашении еще в 2014 году, но затем преданы. Дальше не вижу возможность и смысла иметь какую-то привязку к этой аббревиатуре. Хищение солдат – это за гранью человечности», – написала в Facebook Светлана Залищук.

Напомним, что еще в 2017 году Мустафа Найем высказывался о том, что он готовится к выходу из фракции БПП в Раде.