«Учтены замечания Конституционного суда»: Порошенко подал новый законопроект об ответственности за незаконное обогащение

Президент Петр Порошенко просит зарегистрировать как неотложный новый проект закона о наказании для чиновников за незаконное обогащение.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Сегодня утром я подписал и сейчас я даю поручение зарегистрировать президентский законопроект, в котором учтены те замечания, но принципиальной остается позиция - неотвратимость уголовного наказания за незаконное обогащение», - отметил Петр Порошенко во время выступления на заседании Совета регионального развития Кировоградской области.

Он подчеркнул, что в новом законопроекте «учтены все замечания» Конституционного суда.

«Очень надеюсь, что у народных депутатов хватит политической воли и мужества поддержать законопроект Президента», - добавил глава государства.

Напомним, что 12 декабря 2017 года в суд на наказание за незаконное обогащение пожаловались 59 народных депутатов. Их интересы в суде представлял парламентарий от «Народного фронта» Павел Пинзеник. Подписи под представлением также поставили пять николаевских нардепов: Артём Ильюк, Игорь Бриченко, Тарас Креминь, Борис Козырь и Вадим Пидберезняк.

Конституционный суд отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении – этого добивались николаевские нардепы. В связи с этим НАБУ должно закрыть все дела о незаконном обогащении.