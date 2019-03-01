Переговоры Трампа и диктатора Северной Кореи закончились ничем – ядерного разоружения не удалось достичь

Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын 28 февраля досрочно закончили переговоры в Ханое, отменив рабочий обед и отказавшись от подписания каких-либо соглашений.

Об этом сообщает «Медуза».

Судя по словам Трампа, камнем преткновения на переговорах стали условия, на которых Северная Корея согласна отказаться от ядерных разработок, а США – снять с нее санкции. Трамп рассказал, что Ким Чен Ын предложил закрыть ядерный научно-исследовательский центр в Йонбене, если предварительно будут отменены все экономические ограничения против КНДР. Для США это оказалось неприемлемо. Госсекретарь Майк Помпео пояснил, что Северная Корея занимается производством ядерного оружия не только в Йонбене, но и на других объектах. Об их закрытии договориться не удалось.

Общаясь с журналистами, Трамп настаивал на том, что переговоры ни в коем случае нельзя назвать провальными, даже несмотря на их досрочное окончание. Он подчеркнул, что Ким Чен Ын пообещал ему не возобновлять пуски межконтинентальных баллистических ракет, последний из которых произошел в 2017 году.

По словам Трампа, лидеры двух стран покинули стол переговоров в «дружеском расположении духа». Он отметил, что с самого начала не спешил заключить сделку с Северной Кореей, предпочитая не подписать ничего, чем подписать плохое соглашение. При этом, как пишет агентство Reuters, перед переговорами журналистам анонсировали «церемонию подписания совместного соглашения». По итогам встречи Трамп дал понять, что дата следующих переговоров не определена. Он лишь выразил уверенность, что они с Ким Чен Ыном встретятся «скоро, очень скоро».

За несколько часов до неожиданного окончания саммита The Washington Post писала, что «очевидно провальным исходом» было бы прекращение переговоров и «продолжение словесной войны». Первое случилось, но от обвинений в адрес северокорейского лидера президент США удержался. Наоборот, он назвал Ким Чен Ына «особенным человеком с особенным характером», а отношения с ним – «тесными».

Сразу после завершения саммита руководство Южной Кореи выразило сожаление в связи с тем, что сторонам не удалось достичь соглашения, отметив в то же время, что они продвинулись «так далеко, как никогда прежде». С другой стороны, один из южнокорейских дипломатов сказал The Guardian, что случившиеся стало для его страны шоком, который только предстоит преодолеть и осмыслить.

В интервью The Guardian бывший сотрудник Госдепартамента США Минитаро Оба отмечает, что провал переговоров открывает определенные возможности перед Китаем. КНР может либо продолжить публичную поддержку Северной Кореи, либо, наоборот, оказать на нее давление и сделать более сговорчивой. Это важно в контексте двусторонних отношений США и Китая, которые пытаются найти выход из торговой войны, инициированной Трампом.

Напомним, что в 2017 году диктатор Северной Кореи заявил о том, что может теперь наносить удары по США баллистическими ракетами.