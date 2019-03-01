Сдал коррупционера – получил %: Зеленский предложил вариант борьбы с махинациями на поставках в армию

Кандидат в Президенты Украины Владимир Зеленский предложил вариант борьбы с коррупцией, при котором сдавший коррупционера получает процент от возвращенных в бюджет денег.

Об этом шла речь во время передачи «Право на владу».

Напомним, ранее журналисты программы «Наші гроші» проекта BIHUS.info опубликовали расследование, в ходе которого выяснилось, что сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь вместе с партнерами организовал в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. При этом государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна «Укроборонпром» знало о мошеннических сделках и давало на них согласие. После начавшегося скандала президент Украины Петр Порошенко отстранил Гладковского от должности.

– Я благодарен Бигусу за этот сериал. Я надеюсь, что наша власть не запретит этот сериал и мы досмотрим его до конца. Когда я увидел первую серию этого сериала, я был в шоке. Я не мог уснуть, потому что я вспомнил одну историю, которая была на фронте. Мы с ребятами много раз ездили на фронт. И там одну историю нам рассказал волонтер, историю про его погибшего друга. Как это было. Его друг с товарищем поехали на БТР, после капитального ремонта, и БТР заглох, и ребята начали там что-то делать. И стали живой стоячей мишенью, в них попал ПТУР, кто-то был ранен, кого-то убило, а кто-то на этом заработал деньги. Вот такая небольшая история, как пример, — заявил Зеленский комментируя скандал с Гладковскими.

По его словам, выход из сложившейся ситуации ему подсказали американские эксперты.

– Вы знаете, мы обговаривали с экспертами, как действовать в этом вопросе, какие найти выходы. Мы разговаривали с американцами, они нам сказали: У нас тоже были проблемы с коррупцией в оборопроме. Было мошенничество в оборонпроме. Но это было 150 лет назад, я не знаю, как этот орган тогда назывался, и решили очень просто. У них был «Закон Линкольна» 1863 года. Суть закона очень проста: Сдал коррупционера — получил проценты от денег, которые вернулись назад в бюджет, — резюмировал он.

– Поэтому я хочу поздравить пана Бигуса, если бы он жил в нормальной демократической стране, он сегодня был бы миллионером. Потому что там проценты такие: от 10 до 30. Я думаю, что он бы заработал от 25 до 75 миллионов, и я думаю, когда мы придем к власти, что это все будет реально, — резюмировал он.

Кроме того, Зеленский прокомментировал отмену Конституционным Судом статьи за незаконное обогащение.

– Отмена статьи за незаконном обогащении - это 10 шагов назад в борьбе с коррупцией, - отметил кандидат в Президенты, добавив при этом, что статей Уголовного кодекса все равно хватит на всех.

Что касается войны с Россией, то Зеленский отметил, что Украина не сможет избежать переговоров с РФ.

– Мы не сможем избежать переговоров с Россией. У нас война. Мы не торгуем нашими людьми и территориями, - резюмировал он.

Напомним, шоумен Владимир Зеленский лидирует в президентском рейтинге, лидер «Батьківщини» Юлия Тимошенко и действующий президент Петр Порошенко идут вслед почти наравне.